РФС направил запрос в CAS на перенос даты стыковых матчей на чемпионат мира в Катаре

РФС сообщил, что организация продолжает добиваться участия сборной России в стыковых матчах на чемпионат мира в Катаре, несмотря на то, что CAS отказался снимать отстранение до рассмотрения апелляций к ФИФА и УЕФА.

«В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок.

Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», - приводит «Чемпионат» сообщение службы коммуникаций РФС.

Напомним, что сборная России в стыковых матчах должна сыграть с Польшей, победитель данной встречи оспорит одну путевку на чемпионат мира в Катаре с лучшей командой пары Швеция - Чехия.