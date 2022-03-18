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РФС направил запрос в CAS на перенос даты стыковых матчей на чемпионат мира в Катаре

18 марта Спортивный арбитражный суд отказался снимать запрет на выступление российских команд в турнирах ФИФА до окончания разбирательства.
РФС направил запрос в CAS на перенос даты стыковых матчей на чемпионат мира в Катаре
18 марта 2022 14:33
автор: Максим Скороходов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

РФС сообщил, что организация продолжает добиваться участия сборной России в стыковых матчах на чемпионат мира в Катаре, несмотря на то, что CAS отказался снимать отстранение до рассмотрения апелляций к ФИФА и УЕФА.

«В ближайшее время также ожидается решение CAS по отдельному запросу РФС о возможности переноса матчей плей-офф квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года с участием сборной России на более поздний срок.

Рассмотрение исков РФС к ФИФА и УЕФА продолжается в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», - приводит «Чемпионат» сообщение службы коммуникаций РФС.

Напомним, что сборная России в стыковых матчах должна сыграть с Польшей, победитель данной встречи оспорит одну путевку на чемпионат мира в Катаре с лучшей командой пары Швеция - Чехия.

источник: Чемпионат.com
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