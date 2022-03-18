«Спартак» не стал давать комментарии по информации об ограничении сотрудничества с «Матч ТВ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о появившейся информации об ограничении сотрудничества красно-белых с «Матч ТВ».

«Мы не комментируем свои отношения с «Матч ТВ» и другими СМИ. Те вопросы, которые у нас есть к коллегам, обсуждаются напрямую», - приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Ранее в телеграм-канале «Мутко-против» сообщили, что решения ограничить контакты «Спартака» с «Матч ТВ» условиями контракта связано с «однобоким подходом к освещению, нарушением договорённостей и нарушением этики».