Умер чемпион России и Украины Бахарев

Бывший российский и украинский футболист Алексей Бахарев умер в возрасте 45 лет, сообщает Sport24.ru, ссылаясь на пресс-службу «Шахтера».

Последние годы жизни Бахарев провел детским тренером в донецком клубе, в котором стал двукратным чемпионом Украины. С московским «Спартаком» он выиграл чемпионат и кубок России.

Также Бахарев выступал за российские «Нефтяник», «Ладу», «Ротор», «Рубин», «Носту», «Машук-КМВ» и ФСА.

В его активе по одному товарищескому матчу за сборные России и Украины.