Шведской футбольной ассоциации: Хорошее решение CAS, важный рубеж, который наконец-то достигнут ФИФА

Президент Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон удовлетворен решением CAS, оставившего в силе запрет ФИФА на участие российских команд в международных соревнованиях.

«Хорошее решение CAS. Это был важный рубеж, который наконец-то достигнут ФИФА. Хорошо, что он теперь зафиксирован», - приводит слова Нильссона «РИА Новости» со ссылкой на SvFF.

Напомним, что ранее CAS также не согласился снять запрет на участие российских команд в турнирах под эгидой УЕФА.

Дата рассмотрения апелляции РФС к обеим международным организациям будет обнародована позднее.