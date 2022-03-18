ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Лейпциг» сыграет с «Аталантой», «Барселона» встретится с «Айнтрахтом» в 1/4 финала Лиги Европы

Первые матчи 1/4 финала пройдут 7 апреля, ответные - 14 числа.
18 марта 2022 16:35

По итогам жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне испанская «Барселона» в четвертьфинале Лиги Европы сыграет против немецкого «Айнтрахтом» в четвертьфинале Лиги Европы.

В других парах 1/4 финала европейского клубного турнира между собой сыграют:

«Лейпциг» (Германия) – «Аталанта» (Италия)
«Вест Хэм» (Англия) – «Лион» (Франция)
«Брага» (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия)

Победитель пары «Лейпциг» - «Аталанта» встретится в полуфинале с «Брагой» или «Рейнджерс». Вторую полуфинальную пару составят победители двух других четвертьфиналов.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Лейпциг» сыграет с «Аталантой», «Барселона» встретится с «Айнтрахтом» в 1/4 финала Лиги Европы
Первые матчи 1/4 финала пройдут 7 апреля, ответные - 14 числа.
18.03.2022 16:35
Футбол
Глава Шведской футбольной ассоциации: Хорошее решение CAS. Важный рубеж, который достигнут ФИФА
Сборная России не сможет принять участие в стыковых матчах на следующей неделе
18.03.2022 16:20
Футбол
Умер чемпион России и Украины Бахарев
Экс-полузащитник ушел их жизни в возрасте 45 лет.
18.03.2022 15:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» не стал давать комментарии по информации об ограничении сотрудничества с «Матч ТВ»
Красно-белые не обсуждает вопросы со СМИ через третьи лица.
18.03.2022 14:46
Футбол
автор: Максим Скороходов
РФС направил запрос в CAS на перенос даты стыковых матчей на чемпионат мира в Катаре
РФС направил запрос в CAS на перенос даты стыковых матчей на чемпионат мира в Катаре
18 марта Спортивный арбитражный суд отказался снимать запрет на выступление российских команд в турнирах ФИФА до окончания разбирательства.
18.03.2022 14:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Челси» сыграет с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов
В Швейцарии прошла жеребьевка данной стадии турнира.
18.03.2022 14:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
CAS оставил в силе запрет на участие России в турнирах ФИФА
CAS оставил в силе запрет на участие России в турнирах ФИФА
Команда Карпина потеряла все шансы попасть на чемпионат мира в Катаре.
18.03.2022 14:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» ограничил сотрудничество с «Матч ТВ»
«Спартак» ограничил сотрудничество с «Матч ТВ»
Красно-белые будет взаимодействовать с федеральным телеканалом только в рамках подписанного контракта.
18.03.2022 13:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
Болельщики «Црвены Звезды» поддержали Россию во время матча Лиги Европы против «Рейнджерс»
Встреча прошла в Белграде.
18.03.2022 11:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Стали известны все участники четвертьфинала Лиги конференций
Стали известны все участники четвертьфинала Лиги конференций
Хайкин и «Буде-Глимт» продолжают борьбу.
18.03.2022 01:05
Футбол
автор: Максим Скороходов
О пользе антироссийских санкций и не только в обзоре футбольных мемов
Непростое для мирового спорта время - в картинках.
Zа Путина? Не пустят на Уимблдон! Чем грозят нашим теннисистам абсурдные требования британцев
Министр спорта Великобритании заявил, что для участия российских игроков в лондонском турнире «Большого шлема» летом этого года могут быть выставлены дополнительные условия – причем довольно странного политического свойства.
22-й тур РПЛ с матчем ЦСКА против Слуцкого: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
19 и 20 марта пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о двадцать втором туре.
«Мерседес» и Хэмилтон — фейковые фавориты. Расклад и лучшие ставки на Гран-при Бахрейна
18 - 20 марта в Сахире пройдет первый этап чемпионата «Формулы-1» сезона-2022. «Плеймейкер» оценивает шансы команд и пилотов.
Мистер Хоу, теперь Саша идет за вами! Овечкину осталось 33 гола до великого канадца (видео)
В выездном матче с «Коламбусом» капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 768-ю шайбу в НХЛ, а также отдал голевой пас, внеся вклад в разгромную победу (7:2).
«Хорошо, что все игры — в Москве, а то в Череповце пришлось бы жить в отеле». Слепышев — о победе над «Динамо»
После победы над бело-голубыми (3:2) в стартовом матче серии второго раунда Кубка Гагарина автор одного из голов ЦСКА Антон Слепышев ответил на вопросы журналистов, включая корреспондента «Плеймейкера».
В 2022 году «Барселона» никому не проигрывает! Как каталонцы взяли враждебный Стамбул
«Барселона» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы одержала волевую победу над «Галатасараем» (2:1) и продлила свою беспроигрышную серию в 2022-м.
Армейский каток Сергея Федорова! У ЦСКА уже пять побед в пяти матчах Кубка Гагарина
В стартовом поединке серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги московские армейцы сломили сопротивление земляков-динамовцев (3:2) и продлили победную серию в Кубке Гагарина до пяти игр.
«Трактор» заржавел и не завелся. Как начались четвертьфиналы Кубка Гагарина
«Трактор» проиграл первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина «Салавату Юлаеву» (0:1) - так начался второй раунд плей-офф КХЛ.
Побеги за границу и икра в багаже. Из-за санкций нашим спортсменам пора осваивать опыт СССР?
Россия из-за многочисленных санкций оказалась в изоляции. Однако нашей стране это не впервой. Как за «железным занавесом» существовал спорт во времена позднего СССР - и чем нынешняя ситуация отличается от той, советской?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика