«Лейпциг» сыграет с «Аталантой», «Барселона» встретится с «Айнтрахтом» в 1/4 финала Лиги Европы

По итогам жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне испанская «Барселона» в четвертьфинале Лиги Европы сыграет против немецкого «Айнтрахтом» в четвертьфинале Лиги Европы.

В других парах 1/4 финала европейского клубного турнира между собой сыграют:

«Лейпциг» (Германия) – «Аталанта» (Италия)

«Вест Хэм» (Англия) – «Лион» (Франция)

«Брага» (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия)

Победитель пары «Лейпциг» - «Аталанта» встретится в полуфинале с «Брагой» или «Рейнджерс». Вторую полуфинальную пару составят победители двух других четвертьфиналов.