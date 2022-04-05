Гаджи Гаджиев - про Алагарова: Высока вероятность, что он останется лучшим бомбардиром РПЛ

Известный российский специалист и президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что Гамид Агаларов имеет хорошие шансы для того, чтобы остаться на первом месте в таблице бомбардиров лиги текущего сезона.

«Высока вероятность, что Агаларов останется лучшим бомбардиром РПЛ, — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru. — Я бы отметил, что ценность такого результата умножается тем, что Гамид играет в команде, которая не доминирует на поле».

«Мы видели, как Агаларов играет вверху головой, видели, как внизу забивал. Видели, как Гамид находился в нужной точке, когда мяч отскакивал от штанги или соперника, а он его добивал. Это его основные козыри. 80 процентов голов забивается из пределов штрафной. Такая игра в высшей степени ценная», — сказал он.

В текущем сезоне Агаларов забил 15 голов в РПЛ. Его ближайшие конкуренты Артем Дзюба (»Зенит»), Федор Смолов (»Локомотив/»Динамо») и Дмитрий Полоз (»Ростов») имеют по семь забитых мячей.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что отъезд Сердара Азмуна отрицательно сказывается на результативности его бывшего партнера по «Зениту» Артема Дзюбы.