Юрген Клопп: Мы ни в одном из турниров не являемся фаворитами

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния с «Манчестер Сити», а также от борьбы за три титула сразу.

«Я не могу отрицать, что сейчас наступает решающий период сезона. Мы находимся в хорошем положении для этого отрезка чемпионата, это правда. Но на самом деле мы ни в одном из турниров не являемся фаворитами, если честно. Я не слишком заинтересован в том, чтобы быть фаворитом. Мне не нужно, чтобы другие люди думали, что мы обязательно выиграем или что-то в этом роде. Я всегда хотел быть частью команды, которая может победить лучших в мире. Я думаю, что мы в состоянии сделать это.

Не могу сказать, что люблю многих соперников или конкурентов, но мне очень нравится смотреть за «Манчестер Сити». Так что всегда, когда мы с ними играем, анализ - это смесь серьёзной работы и настоящей радости… Это фантастический уровень футбола», - приводит слова немецкого специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, 10 апреля в Манчестере состоится очная встреча «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Перед ней «горожане» с 73 очками лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая «красных» на одно очко.

Кроме того, соперникам предстоит встреча и в полуфинале Кубка Англии.

Также обе команды продолжают борьбу в Лиге чемпионов, выиграв свои первые четвертьфинальные матчи.