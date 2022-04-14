Полузащитник «Реала» Родриго признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Стал известен автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Так, им оказался полузащитник мадридского «Реала» Родриго, поразивший ворота «Челси» (2:3) в ответном матче ½ финала.

Видео его гола можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Таким образом, Родриго опередил в голосовании нападающего Роберта Левандовски («Бавария), полузащитника Роберто Фирмино («Ливерпуль») и хавбека Мейсона Маунта («Челси»).

Добавим, что в полуфинала ЛЧ команда Карло Анчелотти сыграет с «Манчестер Сити».