Полузащитник «Реала» Родриго признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Стал известен автор лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Так, им оказался полузащитник мадридского «Реала» Родриго, поразивший ворота «Челси» (2:3) в ответном матче ½ финала.
Видео его гола можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
Таким образом, Родриго опередил в голосовании нападающего Роберта Левандовски («Бавария), полузащитника Роберто Фирмино («Ливерпуль») и хавбека Мейсона Маунта («Челси»).
Добавим, что в полуфинала ЛЧ команда Карло Анчелотти сыграет с «Манчестер Сити».
источник: UEFA (УЕФА)