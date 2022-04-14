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Шунин признался, что хотел уйти из «Динамо». У него были предложения из США и Турции

Голкипер бело-голубых сделал откровенное заявление.
14 апреля 2022 21:37
автор: Артур Гичунцев

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин не стал скрывать, что на определенном этапе карьеры раздумывал над сменой клубной прописки.

«Я люблю «Динамо» с детства. В жизни бывают разные ситуации. Когда чувствовал, что не развивался, когда ждал свой шанс, но не получал его, мысли о переменах закрадывались. Иногда нужно уходить, чтобы совсем не опустились руки. С другой стороны, были разные предложения – США, Турция, другие российские клубы, но я всегда оставался в «Динамо».

Так получается, и я этому очень рад. Я столько лет в «Динамо» и хочу взять трофей именно с этим клубом», – цитирует Шунина официальный сайт РФС.

Напомним, 35-летний голкипер – воспитанник бело-голубых. Он играет за первую команду с января 2007 года.

В нынешнем сезоне РПЛ футболист провел 21 матч, пропустил 23 гола и оформил 7 «сухарей», а его команда идет на втором месте, уступая «Зениту» три очка.

источник: РФС
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