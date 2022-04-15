Агент Лунева был отстранен на один год от любой футбольной деятельности

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера «Байера» Андрея Лунева, отстранен на один год от любой футбольной деятельности. Об этом сообщил председатель комитета по этике РФС Семен Андреев.

Отметим, что данное решение было принято сегодня, 15 апреля, по итогам заседания комитета.

– Запрос на рассмотрение высказываний Смирнова пришел от президента РПЛ. Антону Смирнову назначен штраф в 150 тысяч рублей и дисквалификация на год от любой футбольной деятельности, – цитирует Андреева Sport24.ru.

Напомним, что Лунев перешел в «Байер» в июле 2021 года в статусе свободного агента, подписав с командой двухлетний контракт. В составе леверкузенцев он отыграл лишь один официальный матч.

Ранее в своей карьере вратарь защищал цвета таких клубов, как «Зенит», «Уфа» и московское «Торпедо». За сборную России он провел семь встреч.