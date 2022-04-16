Пиоли - третий тренер в истории «Милана», который выиграл шестой матч подряд всухую в серии А

Сегодня, 15 апреля, на стадионе «Джузеппе Меацца» состоялась встреча 33-го тура итальянской серии А между «Миланом» и «Дженоа». Победу одержали хозяева со счетом 1:0.

Стефано Пиоли стал третьим тренером в истории «Милана», который сумел одержать шестую подряд победу с клубом, не пропустив при этом ни одного мяча. Их серия началась в игре против «Наполи» (1:0) 6 марта, после чего были победы над «Эмполи» (1:0), «Кальяри» (1:0), ничьи с «Болоньей» (0:0) и «Торино» (0:0).

Ранее это удавалось лишь Фабио Капелло (дважды: серия из 7 и 9 таких матчей в сезоне-1993/94) и Нерео Рокко (7 в сезоне-1971/72).

Победа над «Дженоа» позволила «россонери» вырваться на промежуточную первую строчку в таблице серии А с 71 очком. На счету «Интера» 69 очков и один матч в запасе. В активе «Дженоа» 19-я строчка и 22 балла.

Следующий матч «Милан» проведет 19 апреля в гостях против «Интера» в рамках полуфинала Кубка Италии, а «Дженоа» примет «Кальяри» 24 числа.