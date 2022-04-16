Джикия – о поведении польских футболистов: Они, конечно, переборщили со своими высказываниями

Защитник сборной России Георгий Джикия раскритиковал польских футболистов за призывы к отмене стыкового матча в рамках отбора к ЧМ-2022.

«Мне было бы интересно сыграть против Левандовски. Если честно, я был очень удивлен заявлениями именно футболистов до решения всей этой ситуации. Они, конечно, я считаю, немного переборщили со своими высказываниями в этом плане. До решения», – сказал Джикия в подкаст-шоу «Больше спорта» на YouTube.

Напомним, сборные России и Польши должны были сыграть в Москве. Встреча не состоялась, поскольку ФИФА отстранила команду Валерия Карпина.

Таким образом, поляки без борьбы прошли в финал, где обыграли сборную Швеции (2:0) и завоевали путевку на ЧМ-2022.