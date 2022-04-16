Сегодня ЦСКА сыграет с «Уфой» в матче 25-го тура РПЛ

Сегодня, 16 апреля, московский ЦСКА сыграет на выезде с «Уфой» в матче 25-го тура чемпоината России.
Встреча пройдет на стадионе «Центральный» и начнется в 14.00 по столичному времени.
В текущем сезоне Премьер-лиги команда Алексея Березуцкого занимает третье место, набрав 43 очка. У башкирской команды – 21 балл и предпоследняя, 15-я позиция.
Туром ранее армейцы уступили «Химкам» (2:4) и прервали беспроигрышную серию из семи матчей, а «Уфа» проиграла «Сочи», завершив серию из трех матчей без потери очков.
источник: «Советский спорт»