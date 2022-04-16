Евгений Ловчев: Ну какой «Динамо» конкурент «Зениту»? Это две большие разницы

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев оценил шансы московского «Динамо» на победу в чемпионате России.

«Сейчас все говорят, что «Динамо» конкурент «Зениту». Ну какой конкурент? Малком и Макаров – это же две большие разницы! Питерцы могут не стать чемпионами только если сами продурят», – цитирует Ловчева Sport24.ru.

Напомним, бело-голубые, обыграв «Ахмат» (2:0) в 25-м туре РПЛ, сравнялись с «Зенитом» по количеству очков (52), однако, питерцы могут единолично возглавить Премьер-лигу, если победят «Урал». Матч состоится сегодня, 16 апреля и начнется в 16.30 по Москве.