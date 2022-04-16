Гендиректор «Рубина» оценил работу Леонида Слуцкого

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался об игре команды под руководством Леонида Слуцкого.

«От любви до ненависти – один шаг. Лично я оцениваю его очень высоко. Высококлассный специалист и профессионал. Я же вижу его каждый день. Но, объективно, у нас уехали ведущие игроки. Собирали одну команду, играем сейчас другой. При чем здесь Слуцкий? Если бы у нас играла та команда, которая наигрывалась, которая на сборах играла контрольные игры со «Спартаком», с ЦСКА, была бы совсем другая игра, и говорили бы другое.

По судейству я уже устал копья ломать. Скажу одно: я его очень хорошо понимаю», – цитирует Сайманова «РБ-Спорт».

Сегодня, 16 апреля, «Рубин» сыграет на выезде со «Спартаком». Матч 25-го тура РПЛ начнется в 19.00 по Москве.