Самедов считает, что «Рубин» даст бой «Спартаку» в матче РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался перед матчем против «Рубина» в 25-м туре чемпионата России.

«Спартак» – фаворит матча с «Рубином». Понятно, что будет непростая игра. «Рубину» тоже деваться некуда: давно не выигрывали, очки не набирали, поэтому непростая игра будет. Все команды мотивированы, а «Спартаку» надо подниматься в турнирной таблице», – цитирует Самедова «Чемпионат».

Напомним, матч «Спартак» – «Рубин» состоится 16 апреля и начнется в 19.00 по Москве.

В нынешнем сезоне чемпионата России подопечные Пауло Ваноли занимают девятое место, добыв 30 очков. Что касается команды Леонида Слуцкого, то в ее активе 28 баллов и 12-я позиция.