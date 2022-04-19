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Карпин выразил мнение, что в ситуации с отъездом легионеров из РПЛ был нарушен спортивный принцип

Ранее ФИФА разрешила иностранным игрокам временно приостанавливать свои контракты с клубами РПЛ.
Карпин выразил мнение, что в ситуации с отъездом легионеров из РПЛ был нарушен спортивный принцип
19 апреля 2022 13:46
автор: Владислав Корегин
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин поделился мнением по поводу отъезда многих иностранных футболистов из РПЛ.

Отметим, что ранее ФИФА открывала до 7 апреля трансферное окно для легионеров, выступающих в России. Тем самым, футболист имел возможность покинуть российский клуб на правах арендного соглашения до конца текущего сезона или временно приостановить действие своего контракта.

– Нарушен спортивный принцип. Из одних команд по понятным причинам легионеры не уехали, из других – по понятным причинам уехали. Уехали из Краснодара и Ростова, как раз там, где закрыты аэропорты. Если бы закрыли аэропорт в Москве или Петербурге, я бы посмотрел, кто из иностранцев остался бы в этих клубах, – сказал Карпин в эфире «Авторадио».

Отметим, что в начале марта этого года «Краснодар» объявил о приостановке действующих контрактов со всеми легионерами. Тем самым, команду покинули восемь игроков.

источник: Авторадио
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