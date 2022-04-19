Ледяхов – о Ваноли: Человек только пришел, а уже пошли разговоры о его увольнении

Экс-защитник «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что красно-белым нужно обрести стабильность в игре, однако этого нельзя добиться постоянной сменой главного тренера.

«Ваноли? Человек только пришел, начал работать, а уже пошли разговоры об увольнении. У нас тогда невозможно работать, если мы после трех игр будем убирать тренеров. Да, «Спартаку» нужна стабильность, надо ее обрести каким-то образом, но чехарда с тренерами в этом точно не поможет», – сказал Ледяхов «РБ-Спорт».

Напомним, что Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года, подписав с московским клубом контракт до конца сезона-2022/23. Под руководством 49-летнего итальянца красно-белые провели восемь матчей, одержав три победы, потерпев три поражения и два раза сыграв вничью. После 25 туров чемпионата «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав 31 очко.