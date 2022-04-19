Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал условия личного контракта с «ПСЖ».

Текущий контракт 29-летнего француза с «Манчестер Юнайтед» истекает в июне 2022 года и, похоже, не будет продлен. Высока вероятность того, что игрок покинет клуб на правах свободного агента.

По словам Todofichajes, Погба дал согласие на переход в «ПСЖ» и уже согласовал с парижским клубом четырехлетний контракт.

В этом сезоне Погба забил один гол и отдал девять результативных передач в 25 играх за «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.