Широков не поддержал возможное увольнение Слуцкого из «Рубина»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил положение главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

Ранее сообщалось, что после поражения от «Енисея» (1:3) в четвертьфинале Кубка России казанский клуб задумался об увольнении наставника.

«Очевидно, что сегодня в «Рубине» тренер не справляется. Менять тренера за пять туров до конца – не знаю. Конечно, можно поменять и встряхнуть команду, но внутри руководства Рустем Фидаевич, наверное, больше находится.

Не стоит забывать, что есть условия расторжения. Для того чтобы расторгать, нужно иметь еще адекватную замену. Тяжелая ситуация», – сказал Широков «Чемпионату».

Напомним, Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Его контракт рассчитан на пять лет.