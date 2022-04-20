«Ювентус» переиграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Альянц» в Турине состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Фиорентиной». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «старой синьоры».
Голы забили Федерико Бернардески (32) и Данило (90+4).
Напомним, в первом матче между этими командами была зафиксирована также минимальная победа туринцев.
Таким образом, «старая синьора» вышла в финал Кубка Италии, где встретится с «Интером».
Кубок Италии
1/2 финала, ответный матч
«Ювентус» (Турин) - «Фиорентина» (Флоренция) 2:0
Голы: Бернардески 32, Данило 90+4
«Ювентус»: Перин, Де Шильо (Куадрадо, 79), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Рабьо, Закария, Бернардески, Мората (Дибала, 66), Влахович.
«Фиорентина»: Дронговски, Венути (Кальехон, 69), Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Данкан (Мале, 79), Иконе (Пионтек, 79), Торрейра (Амрабат, 46), Сапонара (Соттиль, 63), Артур, Гонсалес.
Предупреждения:
Де Шильо (45), Мартинес (72).