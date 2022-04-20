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«Ювентус» переиграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии

Встреча завершилась со счетом 2:0.
«Ювентус» переиграл «Фиорентину» и вышел в финал Кубка Италии
20 апреля 2022 23:52
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК «Ювентус»

Сегодня, 20 апреля, на стадионе «Альянц» в Турине состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Италии между «Ювентусом» и «Фиорентиной». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «старой синьоры».

Голы забили Федерико Бернардески (32) и Данило (90+4).

Напомним, в первом матче между этими командами была зафиксирована также минимальная победа туринцев.

Таким образом, «старая синьора» вышла в финал Кубка Италии, где встретится с «Интером».

Кубок Италии
1/2 финала, ответный матч
«Ювентус» (Турин) - «Фиорентина» (Флоренция) 2:0

Голы: Бернардески 32, Данило 90+4

«Ювентус»: Перин, Де Шильо (Куадрадо, 79), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Рабьо, Закария, Бернардески, Мората (Дибала, 66), Влахович.

«Фиорентина»: Дронговски, Венути (Кальехон, 69), Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Данкан (Мале, 79), Иконе (Пионтек, 79), Торрейра (Амрабат, 46), Сапонара (Соттиль, 63), Артур, Гонсалес.

Предупреждения:

Де Шильо (45), Мартинес (72).

источник: «Советский спорт»
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