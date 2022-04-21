«Монако» – «Ницца»: Головин признан лучшим игроком матча

Накануне, 20 апреля, «Монако» обыграл «Ниццу» в домашнем матче 33-го тура Лиги 1. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал российский полузащитник Александр Головин. Экс-игрок ЦСКА отличился в добавленное время к первому тайму (45+2).
Как сообщает пресс-служба «Монако», 25-летний футболист признан лучшим игроком матча по версии болельщиков. В опросе среди фанатов клуба он набрал 67% голосов.
Добавим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Александр Головин провел 22 матча, забил три гола и отдал четыре голевых паса.
источник: ФК «Монако»