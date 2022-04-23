Гилерме - о Худякове: Это будущее «Локомотива» и сборной России

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме высказался относительно игровых качеств своего напарника Даниила Худякова, который в текущем сезоне часто защищает ворота железнодорожников.

«Очень приятно, что в «Локо» есть Худяков, который почти готов. Я здесь уже 15 лет, мне очень будет приятно сделать так, чтобы он укрепился. Это моя задача - помогать ему, чтобы он набрался опыта. У него есть уже преимущество играть в основном составе в 17 лет. Это будущее «Локомотива» и сборной России», — передает слова Гилерме «Чемпионат».

В текущем сезоне Худяков провел 11 матчей за «Локомотив» в РПЛ, в которых пропустил 18 мячей и отыграл три «сухих» встречи». Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.