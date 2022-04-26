Александр Мостовой рад, что Федун не собирается продавать клуб

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рад тому факту, что Леонид Федун не собирается продавать клуб.

Об этом рассказал, сам предприниматель.

«Федун сказал, что никуда не уйдёт? Это хорошая новость для «Спартака». Ещё года два назад начинали подниматься эти слухи, и я задал вопрос: «А кто купит «Спартак»? Это же не сто тысяч рублей! Вспоминаю время, когда Федун только покупал «Спартак», и первое время он всё время отвечал на вопросы, говорил. Его тогда очень много критиковали. «Спартак» тратил бешеные деньги, а всё никак не мог выиграть, а Федун всё время отвечал. Потом ему кто-то подсказал, и он перестал говорить про футбол. И Федун в то время как раз привёл «Спартак» к успеху, к чемпионству», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Добавим, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны. Также команда шесть раз завоевывала серебряные медали национального первенства и один раз бронзовые, в Кубке России «Спартак» в эпоху Федуна доходил до финала Кубка России-2005/06.