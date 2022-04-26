Баженов заявил, что Федун сохранил стабильность в «Спартаке»

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался об информации о том, что Леонид Федун не будет продавать клуб.

Об этом рассказал сам предприниматель.

«Человек сам решает, что для него хорошо, а что плохо. Если он опроверг, то отлично. Не хочется каких-то коллабораций в это время. Хочется определённой стабильности и спокойствия. Информация появилась, он её опроверг. Я не вижу темы для разговора. Она исчерпана сама по себе. Поэтому давайте не будем раскачивать», - приводит слова Баженова «Чемпионат».

Добавим, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны. Также команда шесть раз завоевывала серебряные медали национального первенства и один раз бронзовые, в Кубке России «Спартак» в эпоху Федуна доходил до финала-2005/06.