Николай Яременко: Для Черчесова важны титулы, это и есть его кипиай

Главный редактор «Советского спорта» поделился личным отношением к победе Черчесова в чемпионате Венгрии и рассказал о том, почему для тренера так важны именно титулы.

– Я помню, как мы стояли в самом начале июля 2018 года в Останкине, ожидая, когда нас запустят из коридора в эфир очередного ток-шоу. Телевизионщики – люди прямоэфирные, поэтому перестраховываются, гости стоят за минут 20-30 до выхода в эфир, а значит, поговорить у нас точно хватало времени. И мне врезалась в память одна деталь. Помните, тогда со всех сторон лились славословия в адрес Саламыча: и великий, и выдающийся, и кудесник, и чемпион наших сердец. Можно было бы купаться в этом до бесконечности. Но он стоял и грустно произносил одну фразу: «Титула-то нет». Он имел в виду, что годы проходят, и ты можешь говорить: вот тут был чемпионом, вот тут медалистом. А четвертьфинал – это не титул. И это не самолюбование. Это – кипиай, это та самая количественная оценка качества твоей работы. Она ведь не в том только, что осталось в памяти народной, а еще и в титулах.

Это его третий титул. Два было в Польше, с «Легией». Прошло уж шесть лет. Так что не застаиваемся. Движемся дальше, – поделился своим отношением Николай Яременко.