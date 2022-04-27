«Ливерпуль» – «Вильярреал»: бесплатная трансляция полуфинального матча Лиги чемпионов

Сегодня, 27 апреля, «Ливерпуль» примет «Вильярреал» в первом матче ½ финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и стартует в 22.00 мск.

Посмотреть эту игру можно будет в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» или на его официальном сайте.

Напомним, в четвертьфинале ЛЧ команда Юргена Клоппа обыграла «Бенфику», а подопечные Унаи Эмери сенсационно победили «Баварию».

Добавим, что в прошлом сезоне «желтая субмарина» выиграла Лигу Европы, а также завоевала Суперкубок УЕФА.