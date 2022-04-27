Бензема прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Капитан мадридского «Реала» Карим Бензема высказался после матча с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, 34-летний нападающий оформил дубль, однако, это не спасло его команду от поражения – 3:4.

«Вы должны быть в состоянии переждать шторм против таких больших команд. Это то, что мы сделали, и в итоге нам удалось забить три гола», – сказал 34-летний форвард, чьи слова приводит Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.

Ответный матч «Реала» и «Манчестер Сити» состоится 4 мая и пройдет в Мадриде.

Ранее об игре Бензема высказался спортивный журналист Василий Уткин.