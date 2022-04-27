Вячеслав Колосков: Спорт давно стал инструментом политики. Всем хотелось чистого спорта, но его нет

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков не сомневается, что ФИФА и УЕФА отстранили Россию от соревнований под своей эгидой в результате политических игр.

«Это миф, что спорт находится вне политики, надо уже забыть об этом выражении, мы слишком долго его повторяли из интервью в интервью. Спорт давно стал инструментом политики. Нам бы всем хотелось чистого спорта, но его нет», – отметил Колосков, чьи слова приводит News.ru.

Напомним, ФИФА отстранила сборную России от стыковых матчей ЧМ-2022. Что касается УЕФА, то эта организация ввела санкции против российских клубов. В частности, пострадал московский «Спартак», лишившийся возможности сыграть в плей-офф Лиги Европы.