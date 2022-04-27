«Ливерпуль» и «Вильярреал» объявили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Вильярреала» на первый матч ½ финала Лиги чемпионов.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Алькантара, Салах, Мане, Диас.
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Парехо, Капу, Фойт, Чуквезе, Коклен, Эступиньян, Ло Чельсо, Данжума.
Напомним, встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», а стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.
Добавим, что в четвертьфинале ЛЧ команда Юргена Клоппа обыграла «Бенфику», а подопечные Унаи Эмери сенсационно победили «Баварию».
источник: «Советский спорт»