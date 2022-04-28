Бензема, ван Дейк и Мане – в команде недели Лиги чемпионов

УЕФА представил команду недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Напомним, за выход в финал борьбу ведут «Манчестер Сити», «Реал», «Ливерпуль» и «Вильярреал». Первые матчи завершились в пользу англичан: «Сити» победил «Реал» со счетом 4:3, а «красные» всухую обыграли «желтую субмарину» – 2:0.
Вратарь: Алиссон Бекер («Ливерпуль»).
Защитники: Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (все – «Ливерпуль»).
Полузащитники: Фил Фоден, Бернарду Силва, Кевин Де Брейне (все – «Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара, Садио Мане (оба – «Ливерпуль»).
Нападающий: Карим Бензема («Реал»).
источник: UEFA (УЕФА)