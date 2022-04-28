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Бензема, ван Дейк и Мане – в команде недели Лиги чемпионов

Француз стал единственным игроком «Реала», включенным в состав символической сборной.
28 апреля 2022 18:05
автор: Артур Гичунцев

УЕФА представил команду недели по итогам первых полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Напомним, за выход в финал борьбу ведут «Манчестер Сити», «Реал», «Ливерпуль» и «Вильярреал». Первые матчи завершились в пользу англичан: «Сити» победил «Реал» со счетом 4:3, а «красные» всухую обыграли «желтую субмарину» – 2:0.

Вратарь: Алиссон Бекер («Ливерпуль»).

Защитники: Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд (все – «Ливерпуль»).

Полузащитники: Фил Фоден, Бернарду Силва, Кевин Де Брейне (все – «Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара, Садио Мане (оба – «Ливерпуль»).

Нападающий: Карим Бензема («Реал»).

источник: UEFA (УЕФА)
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