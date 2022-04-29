Агент Карреры оценил вероятность возвращения тренера в московский «Спартак»

Итальянский специалист Массимо Каррера не вернется в московский «Спартак». По крайней мере, в ближайшее время. Об этом заявил агент 58-летнего тренера Андреа Д’Амико.
«На данный момент его приход в «Спартак» невозможен. Сейчас все размышления на этот счет неактуальны», – сказал менеджер «Чемпионату».
Напомним, у руля красно-белых Каррера работал с 2016 по 2018 год. Он выиграл с командой чемпионат России, а также Суперкубок страны.
Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили призвал руководство клуба не приглашать Карреру.
источник: Чемпионат.com