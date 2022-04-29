Британский миллиардер Рэдклифф готов приобрести «Челси» за 5,3 млрд евро

Новым владельцем «Челси» может стать миллиардер Джим Рэтклифф.
Как сообщает The Times, 69-летний британец предложил за покупку «аристократов» 5,3 миллиарда евро. Отмечается, что главной целью Рэтклиффа является попытка создания хорошего клуба в Лондоне.
– У нас нет мотива получения прибыли, потому что мы зарабатываем деньги другими способами, – сказал Рэтклифф.
Добавим, что в данный момент миллиардер является владельцем клуба чемпионата Франции – «Ниццы».
Ранее правительство Великобритании наложило санкции на Романа Абрамовича, являющегося владельцем «Челси». 2 марта российский предприниматель объявил о продаже клуба.
источник: The Times