Газизов поддержал идею о расширении РПЛ до 18 команд

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о желании РФС расширить РПЛ с 16 до 18 команд.

По словам функционера, это решение положительно скажется на российском чемпионате, поскольку отечественные клубы попали под санкции УЕФА.

«Мы несколько легионеров потеряли. Мы не ропщем, все в одинаковых условиях, но ситуация вот такая. Я за 18 команд, а по деталям формата пусть решают», – добавил Газизов для «Чемпионата».

В нынешнем сезоне РПЛ «Уфа» занимает предпоследнее, 15 место в таблице, набрав 22 очка.

Ранее сообщалось, что РФС подготовил три варианта по развитию отечественного футбола в условиях санкций со стороны ФИФА и УЕФА.