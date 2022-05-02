Российские клубы пропустят еврокубковый турнир под эгидой УЕФА сезона-2022/23

Сегодня, 2 мая, прошло заседание Конгресса УЕФА, на котором вводились санкции в отношении российского футбола.

В заявлении УЕФА сказано, что России будет присвоено количество очков в таблице коэффициентов, равное наименьшему количеству, которое российские команды набирали за последние пять лет. Это означает, что за сезон 2022/2023 Россия получит 4,333 балла. Сколько очков набрали российские клубы в сезоне 2020/2021. При этом за сезон 2017/2018 Россия потеряет 12 600 очков.

Отметим, что в конце февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и национальную сборную от международных турниров.