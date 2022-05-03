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Салихова предложила реформировать чемпионат России с 12 командами и игре в четыре круга

В настоящее время в РПЛ выступают 16 клубов.
03 мая 2022 20:40
автор: Александр Бойченко

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила сократить чемпионат России до 12 команд вместо 16.

«Еще больше меня удивляют те, кто выступают за расширение лиги. Примеры «Тамбова» не вразумляют совершенно.

Единственная возможность не допустить деградации российского футбола — это сокращение лиги до 12 команд и игра в 4 круга. Но могу поспорить, что примут прямо противоположное решение. И конкретных мер по поддержке российского футбола своевременно так и не будет. Ведь у любого апокалипсиса есть свои всадники. Вот сейчас их выход», - написала Салихова в своей колонке на сайте Sports.ru.

Добавим, что в настоящее время в Российской Премьер-лиге выступают 16 команд. Ранее клубы чемпионата выступили за возможное расширение турнира.

источник: Sports.ru
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