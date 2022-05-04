Гендиректор «Зенита» Медведев: Обсуждение будущего Дзюбы в команде продолжается

Генеральный директор »Зенита» Александр Медведев заявил, что вопрос о продлении соглашения с нападающим Артемом Дзюбой еще обсуждается.

Ранее 33-летний футболист в соцсетях пожаловался на малое количество игрового времени в команде.

«Есть различные варианты и у нас, и у него, поэтому мы общаемся, обсуждаем. Я думаю, не за горами то время, когда будет все понятно. То, что Артем еще несколько сезонов поиграет на высшем уровне, нет сомнений. Я думаю, что в отпуск все поедут, зная где они будут продолжать свою карьеру », - цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, что Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года.

В текущем сезоне РПЛ форвард провел 25 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.