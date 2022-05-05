Дани Алвес: Что сделал Родриго! Каким бы скучным был футбол без бразильцев!

Защитник «Барселоны» Дани Алвес оставил запись в соцсети после победы «Реала» над «Манчестер Сити» (3:1 ДВ) в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов.

Напомним, главным героем встречи стал полузащитник «сливочных» Родриго. Сначала он восстановил равновесие в счете (1:1), а затем вывел хозяев вперед. Примечательно, что футболист оформил дубль в течение двух минут.

«В жизни никуда без удачи. Либо ты доминируешь в игре, либо игра доминирует над тобой.

Что сделал Родриго! Каким бы скучным был футбол без бразильцев!» – написал Алвес в соцсети.

Добавим, что «Реал» стал финалистом Лиги чемпионов. В решающем матче испанцы сыграют против «Ливерпуля». Встреча пройдет 28 мая в Париже (Франция).