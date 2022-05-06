Терюшков считает, что оставшиеся матчи сезона в РПЛ станут для «Химок» суперфиналами

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением по поводу заключительных матчей клуба в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что завтра, 7 мая, подопечные Сергея Юрана сыграют на выезде против «Зенита» в рамках 28-го тура РПЛ. Затем подмосковная команда проведет встречи с «Ростовом» (14 мая, в гостях) и «Спартаком» (21 мая, дома).

– Думаю, у нас все оставшиеся три игры как суперфинал. Чтобы себя обезопасить, нам нужно один из трех матчей выигрывать. Надо набрать шесть очков – дальше все будет зависеть от соперников. Мы уверены, что у нас все будет отлично, и мы выполним задачу, – цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. Отрыв от зоны прямого вылета составляет шесть очков.

В последних шести турах РПЛ подмосковный клуб одержал четыре победы и два раза сыграл вничью.