В «Химках» поддержали решение КДК РФС дисквалифицировать Набиуллина на шесть матчей РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на появившуюся новость о том, что КДК РФС дисквалифицировал защитника подмосковного клуба Эльмира Набиуллина на шесть матчей чемпионата России.

Отметим, что данное решение было принято в связи с тем, что в матче 27-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1) футболист нанес серьезную травму голкиперу соперников Александру Беленову.

– У нас есть КДК, он действует в рамках тех регламентов, которые существуют. Мы поддерживаем и принимаем все решения, которые были приняты. Наказания без вины не бывает, надо быть аккуратнее в своих высказываниях, в своих действиях на 200%, – приводит слова Терюшкова ТАСС.

Добавим, что в данный момент «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков. Отрыв от зоны прямого вылета составляет шесть очков.

Завтра, 7 мая, подопечные Сергея Юрана сыграют на выезде против «Зенита».