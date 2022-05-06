«Ювентус» проиграл «Дженоа», пропустив гол с пенальти в компенсированное время

Матч 36-го тура чемпионата Италии «Дженоа» – «Ювентус» завершился поражением туринского клуба – 1:2.

На гол Пауло Дибалы (48-я минута) хозяева ответили точным ударом Альберта Гудмундссона. Это случилось на 87-й минуте, а в компенсированное время арбитр назначил пенальти, который реализовал экс-футболист «Зенита» Доменико Кришито.

Таким образом, «старая синьора», набравшая 69 очков, осталась на четвертой позиции в Серии А, хотя, могла обойти «Наполи» в случае победы в сегодняшнем поединке.

Что касается «Дженоа», то «грифоны» занимают предпоследнюю, 19-ю строчку. В их активе 28 баллов.