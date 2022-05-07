«Урал» – «Спартак»: матч 28-го тура РПЛ начнется в 14.00 по Москве

В субботу, 7 мая, «Урал» примет «Спартак» в матче 28-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Екатеринбурге, а стартовый свисток прозвучит в 14.00 по Москве.

Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире телеканала «Матч Премьер» или на его официальном сайте. Стоимость просмотра – 149 рублей.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги красно-белые идут на 10-й строчке, добыв 34 очка. Что касается «Урала», то подопечные Игоря Шалимова, набравшие 27 очков, расположились на 14-й строчке.