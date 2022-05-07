«У них не всегда все стабильно»: Слуцкий высказался об игре «Локомотива»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий перед матчем против «Локомотива» в 28-м туре РПЛ.

В частности, он заявил, что игра против москвичей станет хорошей проверкой для его футболистов. По словам наставника, этот поединок покажет, «угодила ли в яму» его команда.

«Локомотив» – это одна из самых укомплектованных команд. Когда на лавке могут находиться футболисты уровня Миранчука, Баринова, Магкеева, Камано… У них очень длинная скамейка, они активно ротируют состав. Неизменной, наверно, является только верхняя тройка в лице Керка, Изидора и Кухты.

Повторю, очень хорошая команда, группа атаки вызывает большое уважение, но по результатам у них не всегда всестабильно. Понятно, что мы готовимся, у любой команды есть сильные и слабые стороны. Будем стараться воспользоваться какими-то моментами», – цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Напомним, матч против «Локо» казанцы проведут 8 мая. Встреча пройдет в Москве и начнется в 19.00.