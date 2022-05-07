«Спартак» обыграл «Урал» и вышел на восьмое место в РПЛ

Матч 28-го тура РПЛ «Урал» – «Спартак» завершился в пользу москвичей – 3:1.

В составе победителей дубль оформил ямайский форвард Шамар Николсон. Первый гол он забил с передачи нападающего Квинси Промеса, а второй – при помощи полузащитника Виктора Мозеса.

В середине второго тайма нигериец довел счет до разгромного. Команда Игоря Шалимова ушла от крупного поражения благодаря точному удару Лео Гогличидзе. Это случилось на 55-й минуте.

Таким образом, подопечные Паоло Ваноли набрали 37 очков и вышли на 8-е место в РПЛ, опередив «Ростов» и «Ахмат». Что касается «Урала», то клуб из Екатеринбурга занимает 14-ю строчку. В активе команды 27 очков.

РПЛ. 28-й тур

«Урал» – «Спартак» – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – 11 Николсон, 0:2 – 26 Николсон, 0:3 – 30 Мозес, 1:3 – 55 Гогличидзе.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Кузьмичев, Гогличидзе, Евсеев, Юшин, Шатов (Гаджимурадов, 78), Подберезкин, Мишкич, Аугустыняк, Железнов, Егорычев, Бикфалви.

«Спартак»: Селихов, Чернов, Кофрие, Литвинов, Хлусевич, Мозес (Бакаев, 69), Зобнин (Денисов, 82), Промес (Игнатов, 69), Пруцев, Соболев, Николсон (Рассказов, 61).