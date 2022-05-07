Новый владелец «Челси» Боули посетил матч лондонского клуба с «Вулверхэмптоном»

«Челси» на своем поле поделил очки с «Вулверхэмптоном» (2:2) в матче 36-го тура чемпионата Англии, который состоялся сегодня, 7 мая.
Отметим, что данную встречу посетил новый владелец лондонского клуба – американский бизнесмен Тодд Боули. Ранее главой «синих» являлся Роман Абрамович. 2 марта россиянин объявил о намерении продать команду 2 марта.
Напомним, что Боули является совладельцем бейсбольного клуба «Доджерс», контрольный пакет акций которого принадлежит Марку Уолтеру. Ханс-Йорг Висс – швейцарский предприниматель, известный в медицинской сфере экономики.
В данный момент «Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 67 очков.
«Челси» объявил о продаже клуба владельцам «Доджерс».
источник: «Советский спорт»