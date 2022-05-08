Глава РПЛ Ашот Хачатурянц покинет свою должность по окончании текущего сезона

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц заинтересован в том, чтобы покинуть свой пост по окончании сезона-2021/22.

Согласно информации «Чемпионата», ссылающегося на два своих источника, 53-летний специалист хочет уйти из организации по собственному желанию.

– Из-за сложившейся ситуации Хачатурянц не видит у себя будущего в статусе главы РПЛ, – сообщил один из источников.

При этом отмечается, что Хачатурянц намерен продолжить свою работу в российском судействе.

Напомним, что в октябре прошлого года Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ. На данном посту он заменил Сергея Прядкина. Спустя месяц специалиста утвердили в должности, подписав с ним контракт на пять лет.