Журова считает, что наши футболисты получают большие деньги из-за раскрученности вида спорта

Депутат Государственной Думы Светлана Журова оценила уровень заработка в клубах российской премьер-лиги.

«Заслуженно ли получают наши футболисты? Не знаю, это должны решать клубы. Все давно об этом говорят. Не думаю, что футболисты будут играть хуже, если у них станут меньше зарплаты. А где у нас успехи на мировой арене, там спортсмены получают значительно меньше. Справедливо ли это? Решаем не мы с вами, а владельцы лиг и клубов, которые смотрят на Запад и хотят как там — футболисты столько там получают, значит и нам надо не меньше», - приводит слова Журовой Sport24.ru.

Напомним, ранее в УЕФА сообщили о том, что клубы из России не сыграют в еврокубках в следующем сезоне из-за чего, в частности, чемпион страны «Зенит» потеряет более 35 миллионов евро, что составляет более 20 процентов выручки клуба.