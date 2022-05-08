В «Арсенале» выступили с критикой в адрес решений арбитра Иванова по итогам матча с «Краснодаром»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев высказался по поводу судейских решений в матче 28-го тура с «Краснодаром» (1:1).

Отметим, что на 72-й минуте главный арбитр встречи Сергей Иванов назначил пенальти в ворота тульской команды. Голкипер оружейников Михаил Левашов смог отразить удар полузащитника соперников Эдуарда Сперцяна, однако судья попросил перебить 11-метровый, с которым успешно справился футболист «быков».

– Вы видели момент с перебитым пенальти? За что его назначили? Я 10 раз пересмотрел, вратарь стоит на месте. За что назначили повторный? Так нельзя убивать российский футбол! Это неправильно! Я просто не понимаю этого. Это просто катастрофа, – цитирует Аджоева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Арсенал» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблиц РПЛ, набрав 23 очка. «Краснодар» идет пятым (46 очков).

14 мая тульский клуб сыграет на выезде против «Уфы», а «Краснодар» днем позже на своем поле примет ЦСКА.