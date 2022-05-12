Капитан «Динамо» Шунин и главный тренер команды Шварц обсудили спад результатов

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о разговоре с главным тренером команды Сандро Шварце перед матчем в полуфинале Кубке России против «Алании» (3:0).

Ранее сам немецкий специалист заявил, что лично общался с футболистами по поводу последних неудачных результатов.

«Перед матчем с «Аланией» Сандро Шварц пообщался с каждым игроком лично. Я бы сказал, попытался зарядить команду. Говорил, что в оставшихся матчах мы должны быть максимально сконцентрированы, сыграть качественно и закончить сезон на хорошей ноте. Спросил у меня как у капитана, в чём я вижу проблему. Мы обсудили этот момент. Всё по-прежнему в наших руках.

А после «Крыльев» мы долго общались с командой в раздевалке. Равнодушных нет. Сейчас каждому из нас нужно сделать на своей позиции максимум, и тогда всё будет хорошо», - приводит слова Шунина «Чемпионат».

Из-за трех поражений подряд занимающие второе место бело-голубые не только не смогли побороться с «Зенитом» за чемпионство России, но и позволили догнать себя с «Сочи», с которым проведут матч в последнем туре российской премьер-лиги.