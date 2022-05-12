Дмитрий Селюк: Полуфиналы Кубка России показали – расширять РПЛ рано

Футбольный агент Дмитрий Селюк после полуфиналов Кубка России изменил свое мнение по поводу расширения РПЛ.

- Я все последнее время выступал за расширение РПЛ, - говорит Селюк. – Но после полуфиналов Кубка России мое мнение изменилось. И «Алания», и «Енисей» явно уступают в классе «Динамо» и «Спартаку». Зачем в РПЛ команды-статисты?

Причем я угадал счет в обоих матчах.

Расширять РПЛ пока рановато, будет много проходных матчей. И если уж расширять, то в РПЛ должны приходить команды с хорошим бюджетом, чтобы они могли укрепиться.